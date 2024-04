Der Saturnmond Titan gehört zu den der Erde ähnlichsten Himmelskörpern in unserem Sonnensystem. Seine reiche geologische Zusammensetzung kennzeichnet sich durch Flusstäler und Methanseen. Überall in der Landschaft gibt es imposante Bergketten und Dünen, die aus dunklen, lockeren und harten Sanden bestehen – geformt durch die Fülle an organischen Molekülen in seiner undurchsichtigen und wolkenverhangenen Atmosphäre. Es ist zudem der einzige Mond in unserer Galaxie mit einer dichten Gashülle.