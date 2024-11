Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den ersten Holzsatelliten zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. In etwa einem Monat soll dieser von einer Satellitenstartvorrichtung an der japanischen Kibo-Schleuse ins Weltall entsandt werden.

Die Messinstrumente des Satelliten sammeln dann Daten zur Reaktion auf die starken Temperaturschwankungen im All. Immerhin wird der Satellit die Erde in einer Höhe von 400 Kilometern umrunden und dabei alle 45 Minuten von der Schattenseite in die sonnenbeschienene Seite wechseln: ein Temperaturunterschied von -100 zu +100° Celsius. Auch die Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf die Halbeiter soll erforscht werden. Möglicherweise bietet Holz einen ebenbürtigen Schutz wie Metall.

Anschließend soll der Satellit komplett in der Erdatmosphäre verglühen, ohne dabei schädliche Partikel freizusetzen – wie es etwa bei herkömmlichen Metallsatelliten der Fall ist. "Wenn wir beweisen können, dass unser erster Holzsatellit funktioniert, wollen wir ihn Elon Musk's SpaceX vorschlagen", so der Astronaut.

Musk könnte davon tatsächlich profitieren. Immerhin betreibt er 62 Prozent aller Satelliten im All. Laut einem Bericht im englischsprachigen Nachrichtenmagazin The Independent befinden sich etwa 6.370 aktive Starlink-Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (Stand: 6. September 2024). Die Gesamtanzahl der ins All gebrachten Starlink-Internetsatelliten ist jedoch höher. Anfang September 2024 hatte Musk den 7.000sten Starlink-Satelliten gestartet. Einige von ihnen sind inaktiv, andere sind bereits in der Erdatmosphäre verglüht.