Weltmeere und Weltall, wie passt das zusammen? Die Analogie am besten erklären kann Prof. Richard Thompson von der Universität im englischen Plymouth. Er hat als einer der ersten schon vor 20 Jahren vor der Plastik-Verschmutzung der Weltmeere gewarnt und will nun beim Thema Weltraummüll nicht wieder so lange warten müssen, bis etwas Rechtsverbindliches zum Schutz des Gebietes unterschrieben wird. "Wir waren uns des Problems der Plastikverschmutzung schon vor einem Jahrzehnt bewusst, und wenn wir damals gehandelt hätten, wäre die Menge an Plastik in unseren Ozeanen vielleicht nur halb so groß wie heute", sagt Thompson. "In Zukunft müssen wir eine viel proaktivere Haltung einnehmen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Aus den Fehlern, die wir in unseren Ozeanen gemacht haben, können wir viel lernen, was auch für die Ansammlung von Müll im Weltraum von Bedeutung ist."