Der "Dunkler-Wolf-Nebel" befindet sich am Himmel im Sternbild Skorpion, nahe dem Zentrum der Milchstraße, und ist etwa 5.300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Astronominnen und Astronomen untersuchen solche Wolken aus gefrorenem Staub, weil sie oft neue, im Entstehen begriffene Sterne enthalten. Die farbenfrohen Wolken um den "Wolf" herum bestehen hauptsächlich aus Wasserstoffgas und leuchten in Rottönen, angeregt durch die intensive UV-Strahlung der neugeborenen Sterne darin.



Einige dunkle Nebel, wie der Kohlensacknebel, sind sogar mit bloßem Auge zu sehen – der dunkle Wolf aber leider nicht. Zusammengesetzt wurde das Bild, das im Original nicht weniger als 283 Millionen Pixel hat, aber "nur" einen Ausschnitt des Himmels in Größe von etwa vier Vollmonden abbildet, aus mehreren Aufnahmen des VST, eines Teleskops mit einer speziell entwickelten Kamera am Paranal-Observatorium der Eso in der chilenischen Atacama-Wüste. Es reiht sich damit ein in die Weltraum-Halloween-Veröffentlichungen der vergangenen Jahre.

Bildrechte: ESO, IAU und Sky & Telescope