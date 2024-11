Ein solcher interstellarer Tunnel verbindet uns mit dem Sternenbild Centaurus. Zum ersten Mal ist solch ein Tunnel überhaupt beobachtet worden. Für Prof. Dr. Günther Hasinger, designierter Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik in Görlitz, ist diese Entdeckung durchaus bedeutsam.

Designierter Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik in Görlitz

Das ist einfach ein weiteres Puzzlestück in dem Verständnis, wie unsere Milchstraße aufgebaut ist und sich entwickelt.

Grundlage der Studie ist dabei die Erkenntnis, dass sich unser Sonnensystem im Zentrum einer heißen Gasblase befindet - die Forschenden bezeichnen das als Local Hot Bubble (LHB). Vermutet wird, dass diese aus mehreren Explosionen und Supernovas entstanden ist. Diese Annahme ist nicht neu, bereits in den 70er-Jahren gab es erste Theorien dazu. Dass sich unsere Sonne in der Mitte dieser Blase befindet, hat dabei gar keinen tieferen Sinn: Die Sonne durchquert auf ihrem Weg durch die Milchstraße nur zufällig diese Gasblase, erklärt Hasinger. Denn die große Frage sei gewesen, warum die Sonne überhaupt inmitten dieser Blase sitze.

Da hat sich herausgestellt, dass es einfach Zufall ist. Diese Explosion oder diese Reihe von Explosionen, die dort diese Blase geformt haben, die müssen vor ungefähr 14 Millionen Jahren passiert sein. Die Sonne hat sich inzwischen einfach auf ihrem Weg durch die Milchstraße in diese Blase begeben und zufällig sitzt sie jetzt genau in der Mitte.

Die Gasblase, in der sich unsere Sonne befindet, ist dabei aber nicht die einzige ihrer Art in der Milchstraße. In ihrer Nachbarschaft befinden sich weitere Blasen. Der Mitautor der Studie, Michael Freyberg vom Max-Planck-Institut für extraterretrische Physik, nennt dieses Blasenmodell auch "Schaum", der durch viele Supernova-Explosionen von lokalen Sternhaufen entstanden ist. Insbesondere die Grenzgebiete dieser Blasen ist dabei interessant.