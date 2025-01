Die intensiven Waldbrände bei Los Angeles könnten Einfluss auf die Raumfahrt der USA haben: Weil sich die Flammen nähern, musste die Nasa das Jet Propulsion Laboratory (JPL) räumen. In der Einrichtung steuern Ingenieure und Wissenschaftler unter anderem die Rover auf dem Mars. Direktorin Laurie Leshin teilte via X mit, das JPL sei bislang nur durch die Winde, nicht aber durch die Feuer beschädigt worden. Allerdings sind die Flammen des Brandherdes Eaton im Norden von Los Angeles so nah, dass die angeordnete Evakuierung der Gegend auch für die Mitarbeiter des Labors gilt. Nur Notfallpersonal sei noch vor Ort, so Leshin.