Gesprächsbedarf sehen Lohse und Pietsch auch in Bezug auf die im Sommer 2023 aufgestellten Waldbrandsensoren im Nationalpark. Für beide hätten sich die Erwartungen an die vermeintlichen Supernasen nicht erfüllt, weder beim Waldbrand im Mai 2024, noch Anfang September. "Wir wissen alle, dass Sensoren direkt in der Rauchfahne standen", erinnert sich der Nationalparkchef. Doch Alarm geschlagen hätten sie bei der Leitzentrale nicht. "Selbst wenn die Technik noch nicht so richtig ausgereift ist", so sein Angebot gegenüber den Betreibern des Pilotprojektes, will Roland Pietsch an der Kooperation festhalten. "Aber wir müssen natürlich gucken, ist das ein System, auf das wir uns auch verlassen können?"