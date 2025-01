Dabei befindet sich sein Stern, WASP-127, über 500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Winde entlang des Äquators können auf diesem Planeten Geschwindigkeiten von bis zu 33.000 Kilometer pro Stunde erreichen. Ein so detailreicher Einblick in das Wetter einer fremden Welt kann durch moderne und hochauflösende Infrarot-Spektroskopie gewonnen werden, mit der Frequenzen von Infrarotlicht erkannt werden, die von einem Molekül absorbiert werden.

Um WASP-127b zu untersuchen, hat das Team die Transitmethode gewählt. Heißt: Wenn der Planet vor seinem Stern vorbeizieht, durchleuchtet das Licht des Sterns die obere Planetenatmosphäre. Die Atmosphäre blockiert bestimmte Anteile des Sternlichts. Anhand der blockierten Anteile kann das Forschungsteam die atmosphärischen Eigenschaften des Planeten näher bestimmen. Wasserdampf (H₂O) und Kohlenmonoxid (CO) wurden in der Atmosphäre von WASP-127b entdeckt.

Das Team geht davon aus, dass am Äquator des Exoplaneten WASP-127b Winde mit Überschallgeschwindigkeit zirkulieren. Dieser äquatoriale Jetwind bewegt sich fast sechsmal so schnell wie der Planet rotiert.

An der Stelle, an der der Jetstream von der hellen auf die dunkle Seite des Planeten übergeht, ist die Atmosphäre etwas heißer als auf der gegenüberliegenden Seite. Auch zwischen dem Äquator und den Polen gibt es Unterschiede: Das Fehlen starker Signale von den Polen deutet darauf hin, dass dort ein deutlich kühleres Klima herrscht.

Aktuell kann solche Forschung nur an großen Teleskopen auf der Erde durchgeführt werden, weil die Instrumente von Weltraum-Teleskopen nicht die nötige Geschwindigkeitspräzision liefern. Die Atmosphäre von WASP-127b wurde mit dem hochauflösenden Instrument CRIRES+ am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (Eso) untersucht.