Zugegeben: Die Chancen standen von Anfang an schlecht, dass Trappist-1b tatsächlich eine Erde zwei ist. Denn der Exoplanet mit der 1,3-fachen Masse unserer Heimat kreist in minimalem Abstand um seinen roten Zwergstern Trappist-1. Gerade mal 1,5 Tage braucht er für eine Umrundung. Das setzt ihn einer vier Mal heftigeren Bestrahlung aus, als die Erde von der Sonne erhält. Und rote Zwergsterne neigen noch dazu zu heftigen Sonnenstürmen. Eine Atmosphäre und eventuelles Leben darunter werden also vermutlich regelmäßig gegrillt.