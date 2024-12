Eigentlich sollten sie den Sommer schon wieder am Boden sein, jetzt verbringen sie Weihnachten im All – und wahrscheinlich geht es für Suni Williams und Barry Wilmore erst kurz vor Ostern zurück auf die Erde. Die zwei seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzenden US-Astronauten müssen noch länger als bislang gedacht dort ausharren. Der Start der Ablöse-Crew werde sich bis mindestens Ende März 2025 verspäten, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (18. Dezember) mit. Bis dahin werden Williams und Wilmore rund zehn Monate auf dem Außenposten der Menschheit in etwa 400 Kilometern über der Erde verbracht haben – geplant war nur etwa eine Woche.