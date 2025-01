Fangen Sie im Osten an. Dort steht der Mars im Sternbild Zwillinge und ist gut an seinem rötlichen Farbton zu erkennen. Schauen Sie von Osten weiter Richtung Süden. Dort steht Jupiter, heller als der Mars. Uranus findet man im Sternbild Widder und Neptun im Bild der Fische. Dann wenden Sie Ihren Blick nach Westen. Die hell strahlende Venus und daneben der Saturn, den man an seiner Gelbfärbung erkennen kann – im Sternbild Wassermann.

Auf der folgenden Grafik sehen Sie den Abendhimmel am 1. Februar 18:10 Uhr über Leipzig erstellt mit Stellarium.org.