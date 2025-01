Das Wetter in Mitteldeutschland spielt mit. Nach dem Nebel soll es im Laufe des Tages freundlich werden. Mit dem Sonnenuntergang lohnt es sich der Blick in den Nachthimmel. Denn das Jahr 2025 beginnt mit einer ungewohnten Planeten-Parade. Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn werden am Abendhimmel in einer Reihe stehen. Um 16.42 Uhr ist Sonnenuntergang in Halle. Kurz danach werden die Venus im Südwesten und der Jupiter im Osten bereits zu erkennen sein. Spätestens um 18 Uhr können Sie dann noch etwas weiter östlich den Mars sehen und direkt neben der Venus den Saturn. Für Uranus und Neptun dazwischen brauchen sie mindestens ein gutes Fernglas, besser ein Teleskop.