Wo am Himmel befinden sich die Perseiden?

Nehmen wir die Nacht zum 13. August, den Höhepunkt des Stroms. Der Blick sollte nach Nordosten wandern. Dort befindet sich der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen. Über die Nacht hinweg wird sich dieser bezüglich der Himmelsrichtung kaum ändern. Jedoch werden sie über die Nacht hinweg am Firmament hochwandern.

Gegen 22 Uhr (MESZ) am 12. August befindet sich der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen am niedrigen Horizont. Der Blick sollte dabei in die Mitte der Sternbilder Perseus, Giraffe und Kassiopeia wandern. Gegen 1.30 Uhr am frühen Morgen des 13. August wird der Mond untergehen und die Nacht wird an Dunkelheit hinzugewinnen – der ideale Beobachtungszeitpunkt. Wenn die Sonne aufgeht, wird es für die Beobachtung jedoch zu hell sein.

Gemeinsam Perseiden schauen

In Mitteldeutschland laden Sternenfreunde und besondere Orte zum gemeinsam Erleben.



Der Sternenpark Rhön etwa. Die geführte Wanderung ist zwar ausgebucht. Aber natürlich kann jede und jede einen der vielen "Himmelsschauplätze" besuchen. Von dort kann man den Himmel besonders gut erkunden.



Vor der Sternwarte in Kanena (in Halle/S.) stehen wie in jedem Sommer wieder Liegestühle. Von Montag, den 12. August, bis Freitag, den 16. August, laden sie zu Sternschnuppennächten. "Mit eigener Picknickdecke und Zuhause vorbereiteter Verpflegung wird der Abend umso schöner", empfiehlt der Verein Astronomische Station Johannes Kepler Kanena e.V.



In der Sternwarte Schkeuditz gibt es in diesen Tagen die lange Nacht der Sterne. Natürlich mit dem Blick auf die Perseiden. Hier können Sie reservieren.

Was sind die Perseiden eigentlich?

Die Perseiden haben ihren Namen dem Sternbild Perseus zu verdanken. Es scheint so, als würde die griechische Heldenfigur es im August Feuerkugeln regnen lassen. Dabei ist der eigentliche Ursprung des Meteorstroms der Komet Swift-Tuttle (C 109P).

Im August durchkreuzt die Erde den hinterlassenen Staubschweif des Kometen. Dieser bewegt sich in einem großen elliptischen Bogen um die Sonne. Circa alle 130 Jahre kommt es zu einer erneuten Umrundung.

Was leuchtet da eigentlich?

Das, was wir sehen, wenn so eine Sternschnuppe verglüht, wie es umgangssprachlich heißt, ist eigentlich nur heiße Luft. Sie entsteht durch die Reibung, wenn die Staubpartikel in die Atmosphäre eintreten. Überschüssige Energie wird dabei in Form von Photonen abgegeben. Nicht das Staubkorn leuchtet also, sondern die Luft, die es durchquert.