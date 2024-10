Der Zeitpunkt, an dem der Trabant seine gänzliche Fülle erreicht, wird bereits heute um 13:26 Uhr sein. Jedoch befindet er sich dann noch hinter dem Horizont und ist nicht zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Mond eine Entfernung von 357.174 Kilometern haben – damit ist er so dicht an der Erde wie sonst nie in diesem Jahr. Durchschnittlich ist er 384.404 Kilometer von der Erde entfernt.

Wenn der Mond an diesem 17. Oktober dann gegen 18 Uhr im Osten aufgeht, ist er schon wieder ein paar Hundert Kilometer weiter weg von der Erde, aber natürlich trotzdem noch absolut im "Definitionsbereich" eines Supermondes. Beobachten kann man dann, wie er im Verlauf der Nacht zum 18. Oktober in Richtung Süden immer höher steigt (gegen 1:20 Uhr), bevor er sich dann gen Westen senkt. Saturn und Neptun sind ihm dabei am Himmel inzwischen ein ganzes Stück voraus – im Gegensatz zum September, wo es auch schon einen Supermond gab. Der war aber 100 Kilometer weiter entfernt, was nur für Platz 2 in diesem Jahr reicht.