Die Sonne strahlt am Morgen hoch am Himmel, doch die Schülerinnen und Schüler des Astronomieunterrichts sitzen im Dunkeln. Unter dem funkelnden Firmament des Planetariums lauschen sie aufmerksam ihrem Lehrer. Peter Schilling, seit 31 Jahren im Astronomischen Zentrum in Schkeuditz bei Leipzig tätig, erklärt mit Leidenschaft die Weihnachtsgeschichte – ein traditionelles Dezemberthema. Ein weiteres bedeutendes astronomisches Ereignis in diesem Monat ist die Wintersonnenwende.

Vielen Menschen ist dieser Tag bekannt als der kürzeste des Jahres: ein Lichtblick für diejenigen, die sich nach Frühling und Sommer sehnen. Aber anders als Sie vielleicht denken, ist das nicht der Tag, an dem die Sonne am spätesten auf- und am frühesten untergeht. Der Tag mit dem frühesten Sonnenuntergang ist bereits am 12. Dezember, also neun Tage vor der Wintersonnenwende. Dafür liegt der späteste Sonnenaufgang nach dem kürzesten Tag, erst am 30. Dezember. Diese zeitliche Verschiebung hat ihren Ursprung in der asymmetrischen Bahnbewegung der Erde, die auch die Grundlage für die Wintersonnenwende bildet.

Wie entsteht die Wintersonnenwende?