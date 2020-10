Die Menschheit lebt in einer postapokalyptischen Welt und verfügt gar nicht mehr über die Technik, so weit in der Tiefe Bergbau zu betreiben. Das wäre also kein Problem. Zweites Szenario: Die Menschen sind technisch viel weiter fortgeschritten, dann haben sie auch die Analysemethoden, um zu erkennen, dass dort Radioaktivität ist. Auch kein Problem. Drittes Szenario: Die Menschen sind technisch einigermaßen auf dem Stand der Gegenwart und starten eine Erkundung. dann finden sie am ehesten einen verfüllten Hohlraum. Dass sie mit einer Sonde wirklich genau eine Kammer mit Müll treffen, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich.

Michael Lohse, Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)