An der TU Chemnitz haben Forscher eine Lösung für Augmented-Reality (AR) entwickelt, die den Datenschutz bei Anwendungen der erweiterten Realität auf Tablets, Smartphones oder Datenbrillen erheblich verbessern kann. Die von den Wissenschaftlern entwickelte datenschutzgerechte AR-Lösung kann sensible Informationen im Kamerabild erkennen und verfremden, ohne das Trackingergebnis zu verlangsamen.

Das von den TU-Forschern entwickelte Datenschutzmodul für die Bildaufnahme und Anonymisierung ist in der Lage, Personen im Video zu mehr als 95 Prozent zu erkennen und Gesichter unabhängig vom Aufnahmewinkel in unter zehn Millisekunden zu anonymisieren. Eine Schnelligkeit, die für die Echtzeitfähigkeit der Augmented-Reality-Lösung unbedingt notwendig ist. Als zweiten Baustein besitzt die datengeschützte AR-Anwendung aus Chemnitz ein Lokalisierungsmodul, das in der realen Nutzerumgebung wichtige Objekte erkennt, verortet und diese Informationen der AR-Anwendung zur Verfügung stellt.