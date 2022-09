Wenn 36 die neue 26 ist und sich Hitzewellen die Klinke in die Hand geben, dann ist Sommer 2022. Die gefühlte Wahrheit, mit dem Klimawandel vis-à-vis konfrontiert zu sein , wird jetzt abermals von Daten aus dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus unterfüttert. Die Klimawandel-Sparte des Netzwerks bescheinigt, dass der August 2022 selbst den aus dem Jahr 2018 klar in den Schatten stellt – zumindest in Europa.

In Europa zeigen sich die veränderten klimatischen Umstände noch weitaus deutlicher: Die Durchschnittstemperatur im August war die höchste jemals notierte und lag satte 0,8 Grad über der im August 2018. Das betrifft vor allem den Osten und den Südwesten des Kontinents, wo deutlich überdurchschnittliche Temperaturen gemessen wurden. Die Hitze ging sowohl im Osten als auch im Westen Europas mit ungewöhnlicher Trockenheit einher. In Skandinavien und Südosteuropa war es hingegen dieses Jahr besonders feucht. Dass die Feuchtigkeit nicht mit einem erlösenden Zustand für die Natur zusammenhängen muss, zeigt ein Blick in die Welt, mit Überflutungen vielerorts, allen voran in Pakistan. Auch Dürren gab es an vielen anderen Orten der Nordhalbkugel, zum Beispiel am Horn von Afrika oder in Nordamerika.