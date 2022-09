Durch die große Hitze der Waldbrände hatten sich Dutzende Feuerwolken ("Pyrocumulonimbus") gebildet, die den Rauch mit hoher Geschwindigkeit bis zur unteren Stratosphäre in einer Höhe von 14 bis 16 Kilometern transportierten. So weit oben verteilen sich Partikel stärker und beeinflussen so das Klima. Denn in ihnen enthaltene Ruß-Aerosole nehmen Sonnenenergie auf, weshalb sie zu den am stärksten wärmenden kurzlebigen Klimatreibern zählen. Bildrechte: Australisches Nationales Büro für Meteorologie / MDR Wissen

Einzigartiger Wirbel

Im Zusammenhang mit den australischen Bränden wurde ein ganz neues Phänomen beobachtet: ein sich selbst erhaltender Wirbel, etwa fünf Kilometer hoch und mit einem Durchmesser von rund 1.000 Kilometern. Dieser äußerst stabile Wirbel hielt sich über 13 Wochen lang in der Stratosphäre. Zuerst überquerte er den Pazifik innerhalb von zwei Wochen ostwärts. Dann schwebte er mehr als eine Woche lang über der Spitze Südamerikas. Und schließlich folgte eine zehnwöchige Reise um die Welt in westliche Richtung, die bis Anfang April 2020 über 66.000 Kilometer weit verfolgt werden konnte.

Dabei wurden Rauch und Feuchtigkeit bis in 35 Kilometer Höhe transportiert – so hoch, wie seit dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo nicht mehr beobachtet. Der Wirbel schloss die Rauchpartikel in sich ein und bewahrte sie so davor, verdünnt zu werden. Die Absorption der Sonnenstrahlung durch den Rauch im Zentrum führte zu einer Erwärmung und zu einer Zirkulation gegen den Uhrzeigersinn wie bei einem Hochdruckgebiet auf der Südhemisphäre.

Derartiges wurde so bisher noch nicht beobachtet. Dr. Albert Ansmann, Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS)

"Dies ist der erste Beweis dafür, dass der Rauch auch Veränderungen der Winde in der Stratosphäre verursacht und eröffnet eine ganz neue Richtung der wissenschaftlichen Forschung", sagt Dr. Albert Ansmann vom TROPOS. "Der Einfluss der Waldbrände auf die Atmosphäre könnte viel größer sein, als wir bisher denken."

Kurze Ursache, lange Wirkung

Mit Hilfe einer Aerosol-Modellierung wurde die Strahlungsbilanz der Rauchwolke überprüft. Dabei kam heraus, dass die wärmende Wirkung in der Atmosphäre und die Abkühlung an der Erdoberfläche viel länger anhielten, als die Forscherinnen und Forscher erwartet hätten. "Diese Veränderungen beeinflussten das Klima auf der Südhalbkugel eineinhalb Jahre lang. Zurückzuführen sind sie aber im Wesentlichen auf lediglich vier Tage mit Rauch aus Pyrokonvektion", sagt TROPOS-Forscher Dr. Bernd Heinold.

In bisherigen Klimamodellen wurde die Rolle solcher großen Waldbrände wahrscheinlich unterschätzt, weil es bisher zu wenig Wissen darüber gab. Das könnte sich laut TROPOS-Wissenschaftlerin Prof. Ina Tegen nun ändern. Sie sagt, es werde immer wichtiger, "Klimamodelle in die Lage zu versetzen, besser mit der Auswirkung von Waldbränden auf die Atmosphäre umzugehen, da diese als Reaktion auf die anthropogene Klimaerwärmung voraussichtlich weltweit an Häufigkeit und Schwere zunehmen werden".

Sommer 2022 in Europa