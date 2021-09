Was Autismus, beziehungsweise eine Autismus-Spektrum-Störung genau ist, darüber wird in der Wissenschaft nach wie vor gestritten. Eine entscheidende defekte Stelle im Gehirn habe bislang kein Forscher gefunden. Eher scheine es sich um die Schnittmenge zweier Gruppen von Symptomen zu handeln, erklärt Jonathan Green, Kinderpsychologe an der Universität Manchester in England. Einerseits seien das die Probleme in der Kommunikation und dem sozialen Handeln mit anderen Menschen, andererseits oft ein repetitives Verhalten verbunden mit überstarker Sensibilität gegenüber bestimmten äußeren Reizen.