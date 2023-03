Raumfahrt Autonome Mond-Rover erkunden Lavahöhle auf Lanzarote

Als Testlauf für den Mond haben autonome Rover eine Lavahöhle auf Lanzarote erkundet. Wie das federführende Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen mitteilte, lief der Feldtest in mehreren Schritten erfolgreich. Demnach beförderte zunächst ein Rover einen Sensorwürfel in die Höhle und lieferte eine 3-D-Karte des Eingangs. Ein zweiter Rover seilte anschließend einen dritten Rover auf den Höhlenboden ab. Dieser erkundete das Terrain und erstellte eine Karte der Umgebung.