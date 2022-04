Mehrfach wurde der Start verschoben, aber heute Nachmittag, 17:17 Uhr unserer Zeit wird die erste vollständig private Mission zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Und es ist die erste von hunderten, die folgen werden, sagt Michael Suffredini, der Chef des US-Raumfahrtunternehmens Axiom Space. An Bord der Crew Dragon Raumkapsel, die mit einer Falcon 9 Rakete starten wird, sind Pilot Larry Connor, Missionskommandeur Michael López-Alegría sowie den Missionsspezialisten Mark Pathy und Eytan Stibbe. Viermal war der spanisch-amerikanische Astronaut Michael López-Alegría schon im Weltraum. Der bevorstehende fünfte All-Ausflug hat für den früheren Nasa-Astronauten aber eine ganz besondere Bedeutung. "Es fühlt sich an, als wären wir Fahnenträger", sagte López-Alegría kürzlich bei einer Pressekonferenz.

Der Flug wird kein Urlaubstrip, sagt Axiom-Chef Suffredini. "Sie fliegen da nicht hoch, um mit ihren Nasen am Fenster zu kleben. Sie fliegen da hoch, um bedeutende wissenschaftliche Arbeit zu leisten." 26 Experimente seien geplant, sagt Kathy Lueders, Chefin des bemannten Raumfahrtprogramms der Nasa. "Unsere Crew-Mitglieder sind schon sehr aufgeregt, dass dieses private Astronauten-Team hochkommt."

Mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen Nasa und Roskosmos geben sich die Privat-Astronauten diplomatisch. Die Crew habe nicht in Russland und nicht in Hinblick auf das russische Segment der Raumstation trainiert, sagt López-Alegría. Man wolle den Betrieb auf der Raumstation auf keinen Fall stören. "Es ist uns sehr bewusst, dass wir Gäste auf der ISS sind."