"Tatsächlich werden Pestizide in dieser Arbeit als Faktoren für das Insektensterben zwar immer wieder genannt, ihre Rolle scheint nach der Lektüre aber eher untergeordnet zu sein", sagt Johannes Steidle, Leiter des Fachgebiets Chemische Ökologie an der Uni Hohenheim. "Der naheliegendste Verdacht ist, dass die Autoren, die zum Großteil in der chemischen Industrie beschäftigt sind, von der Rolle der Pestizide beim Insektensterben ablenken wollen." Die Arbeit mache sich also den Umstand zu Nutze, dass Pestizide bisher in ihrer Wirkung kaum isoliert untersucht wurden. "Den Autoren der aktuellen Studie war dieses methodische Problem klar und sie sprechen es auch in der Diskussion an. Allerdings haben sie nicht die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen", so Steidle.