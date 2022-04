Schimpansen auf Guinea, die Palmwein stehlen, Meerkatzen in der Karibik, die Touristen Cocktails klauen. Berichte über alkoholtrinkende Primaten gibt es schon lange. Jetzt aber haben zwei Forscherinnen zum ersten Mal nachgewiesen, dass Affen regelmäßig alkoholhaltige Früchte zu sich nehmen. Die Primatenforscherin Christina Campbell von der California State University (CSUN), Northridge/USA, und ihre Doktorandin Victoria Weaver untersuchten mit einem Forscherteam die in Panama von Schwarzhandklammeraffen (Ateles geoffroyi) gefressenen und weggeworfenen Früchte. Dabei fanden sie heraus, dass die Alkoholkonzentration in der Frucht typischerweise zwischen ein und zwei Prozent lag, entstanden als Nebenprodukt der natürlichen Fermentation durch Hefen, die Zucker in reifenden Früchten verarbeiteten.