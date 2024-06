Extensiv ja, aber nicht die Sprüharme: Sogenannte extensive Landwirtschaft kann unter jetzigen und künftigen Klimabedingungen die meisten Leistungsbedürfnisse befriedigen. Das haben Forschende am mitteldeutschen Biodiversitätsforschungszentrum iDiv herausgefunden. Als extensive Landwirtschaft bezeichnet man im Gegensatz zu intensiver Landwirtschaft etwa den Verzicht auf mineralische Düngemittel sowie Pesti- und Herbizide, im landwirtschaftlichen Sektor auch Pflanzenschutzmittel genannt. Die untersuchten Leistungsbedürfnisse würden dabei die Präferenzen unterschiedlicher Interessengruppen berücksichtigen, neben der Landwirtschaft etwa auch die von Tourismusverbänden oder der Gesellschaft an sich.

In die Studie flossen sowohl ökologische als auch ökonomische Gesichtspunkte ein. Die Untersuchung legt nahe, dass in Verbindung mit dem Klimawandel eine intensive Bewirtschaftung die ökologische Multifunktionalität von Grün- und Ackerland verringert. So sei der wirtschaftliche Nutzen der Ökosystemleistungen bei einer Bewirtschaftung mit Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger 1,7 bis 1,9 mal höher.