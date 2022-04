"Viele Insekten reagieren sehr empfindlich auf die Folgen der menschlichen Lebensweise, was umso gravierender ist, da sich der Klimawandel beschleunigt und die Landwirtschaft immer weiter ausbreitet", erklärt der Studienautor Charlie Outhwaite vom UCL Centre for Biodiversity & Environment Research. Die Erkenntnisse aus der Studie unterstrichen damit die Dringlichkeit bei der Schaffung von mehr Schutzgebieten, dem Verringern der intensiven Landwirtschaft sowie dem Reduzieren von Treibhausgas-Emissionen, um den Klimawandel noch beherrschbar zu machen.



Die Autoren betonen die Bedeutung von Insekten auch für den Menschen. Ihr Verlust wäre nicht nur für ganze Ökosysteme dramatisch, sondern würde auch uns ganz konkret betreffen, wenn ihre Funktion als Bestäuber von Pflanzen fehlt. "Unsere Ergebnisse könnten auch nur die Spitze des Eisbergs zeigen, da uns in einigen Regionen, besonders den Tropen, viele Daten fehlen", erläutert Outhwaite. Dort könnte der Rückgang der Biodiversität letztlich noch höher sein.



Die Forschenden hatten dafür Temperaturänderungen und Veränderungen in der Landnutzung von 6.000 verschiedenen Orten weltweit untersucht, die einen Zeitraum von 1992 bis 2012 umspannten. Kombiniert wurden die Datensätze mit denen zu Beständen von knapp 18.000 Insektenarten.