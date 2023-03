Die Chemiker nutzen dafür Abfälle aus dem Jenaer Brauereigasthof "Papiermühle", aus dem sie Kohlenstoff gewinnen, der als Elektrode in Batterien Verwendung finden kann, sowie Aktivkohle als Elektrodenmaterial für Superkondensatoren. Im Fall der Aktivkohle maximieren die Experten deren Oberfläche und optimieren die Porengröße des Materials. Bei der Verwendung als Elektrode in Superkondensatoren garantieren diese Kohlenstoffe eine sehr hohe Kapazität und ermöglichen die Herstellung von Geräten mit hoher Energiedichte.

"Wir erforschen bereits seit einigen Jahren, wie gut sich verschiedene biologische Rohstoffe für die Gewinnung kohlenstoffhaltiger Materialien, die wir bei der Herstellung von Energiespeicher benötigen, eignen", erläutert Prof. Andrea Balducci von der Uni Jena. Dabei eigneten sich Brauereiabfälle durch ihre chemische Zusammensetzung prinzipiell gut für die Anwendung. Dazu sei Biertreber in großem Maße vorhanden: In der EU fielen 2019 rund 6,8 Milliarden Tonnen davon an. In weiteren Projekten sollen nun die Vorteile und Grenzen der Brauereiabfälle als potenzieller Energieträger weiter erforscht werden.