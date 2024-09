Gemeinsames Zusammenleben funktioniert nur dann gut, wenn jede und jeder Einzelne mit anderen Menschen kooperieren und dabei erfahren kann, wie hilfreich andere Perspektiven sein können. Andernfalls bröckelt der Zusammenhalt, wie sich derzeit in der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft hierzulande und in vielen anderen Staaten beobachten lässt. Deshalb ist es wichtig, dass bereits Kinder und Jugendliche erfahren, wie bereichernd und konstruktiv es sein kann, Herausforderungen gemeinsam zu meistern sowie von- und miteinander zu lernen. Um sie dabei zu unterstützen, haben Expertinnen und Experten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen aus elf Ländern im Rahmen des Forschungsprojekts KIDS4ALLL (Key Inclusive Development Strategies for Lifelong Learning) eine große Palette an Lerninhalten erarbeitet, bei denen die Zusammenarbeit in Zweierteams im Mittelpunkt steht.

Buddy-System zentral

"Im Zentrum unseres Projekts steht das sogenannte Buddy-System – eine Methode, in der zwei Kinder oder Jugendliche zusammenarbeiten, die nicht zwingend beste Freunde sind, sondern sich erst über die Bewältigung der Arbeit begegnen und miteinander und voneinander lernen", erklärt Luisa Conti vom Fachbereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation der UniJena. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Klara Räthel die Entstehung des Herzstücks von KIDS4ALLL – die neue E-Learning-Plattform – geleitet und koordiniert. "Schulen und andere Bildungseinrichtungen weltweit wenden das Konzept an, um Kooperationsvermögen zu stärken", sagt Conti. Häufig werde es eingesetzt, um Kinder und Jugendliche, die beispielsweise neu in eine Schulklasse kommen oder die Sprache noch nicht richtig beherrschen, besser zu integrieren. Allerdings gehe es hier explizit nicht um eine Patenschaft – vielmehr sollten beide Mitglieder ihre Stärken in das Team einbringen und sich auf Augenhöhe begegnen.