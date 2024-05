Die Auszeichnung soll am 25. März bei einer Gala in Berlin an Meyer vergeben werden. Glückwünsche erhielt er am Mittwoch von der Spitze der Technischen Universität Chemnitz. Rektor Gerd Strohmeier sprach von einer "großartigen Auszeichnung" und einem herausragenden Engagement Meyers. "Dieses zeigt sich keineswegs nur in den Bereichen Forschung und Lehre, sondern etwa auch in den Bereichen Transfer, Vielfalt und Inklusion."