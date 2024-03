Der Chemnitzer Psychologe Bertolt Meyer ist am Montag vom Deutschen Hochschulverband als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet worden. Vor der Preisverleihung in Berlin sagte er dem MDR, seine Freude sei riesig. Dass er damit in einer Reihe stehe mit früheren Ausgezeichneten wie dem Virologen Christian Drosten oder den Gründern des Biotechnologie-Unternehmens Biontech, treibe ihm aber "ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht".