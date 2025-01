Sie möchten mit ihrem Buch Vielfalt zeigen, was können wir erfahren?

Im Wesentlichen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Chemnitz ihre Aspekte in den Band eingebracht. Wir haben ihn in fünf Schwerpunkte geteilt: Die Kulturhauptstadt als gesellschaftliches Projekt, lokale Kulturen in Chemnitz und Umgebung, Problemlagen – da geht es um Rechtsextremismus und Spaltungen. Außerdem sehen wir uns die Stadt im Wandel sowie die TU Chemnitz in der Stadtgesellschaft an. Hanne Schneider, eine Kollegin an der TU Chemnitz, hat hier einen sehr interessanten Beitrag über Migration, seine Kontinuitäten und Neuaushandlungen geschrieben.

Migration – warum?

Die Stadt der Textilindustrie war damals von Migration geprägt – und ist es heute. Der Anteil von nichtdeutschen Menschen in Chemnitz hat in den letzten zehn bis 15 Jahren sehr stark zugenommen. Das lässt sich an den von Schneider gezeigten Daten sehr schön nachverfolgen. Chemnitz hat jetzt quasi eine ganz neue Bevölkerungsgruppe. Hier geht es um Fragen der Integration, um neue Konzepte und auch große Chancen, die damit verbunden sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass Chemnitz eine sehr überalterte Stadt ist.

Es geht auch um das koloniale Erbe von Chemnitz?

Ja, Stephan Schurig beleuchtet das koloniale Erbe von Chemnitz, was gar nicht so klein ist. Chemnitz war während der Industrialisierung eine sehr wichtige und sehr wohlhabende Stadt, natürlich auch mit vielfältigen Verbindungen zum Kolonialismus. Ein Beispiel sind Handelsbeziehungen zu den damaligen Kolonien, die es zu den Nachfolgestaaten in Teilen bis heute noch gibt.

Die Smoking Chemnitzerin skizzieren emanzipierte Räucherfrauen. Wie modern können Traditionen sein?