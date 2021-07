Im Chemnitzer Stadtteil Bersdorf treffen sich am Mittwochabend "Garagen-Fans". Im Rahmen des Culturesommers laden der Spinnerei e.V. und das Kulturhauptstadtbüro Chemnitz2025 zum Kulturabend "Garage X Typ 126" ein. Im Gewerbehof 32 geht es an diesem Abend um die besondere Rolle, die Garagen in Chemnitz spielen. Denn Garagen sind nicht nur schnöde Unterstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge. Sie sind auch ein Zentrum des sozialen Austauschs, sagen die Organisatoren.