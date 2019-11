Lehrerstudie beklagt große Mängel Unsere Lehrer brauchen mehr sexuelle Bildung

Wie aufgeklärt sind unsere Lehrer? Und würden sie erkennen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler sexuell misshandelt wird? In einer deutschlandweiten Studie im Rahmen des Projektes "Sexuelle Bildung für das Lehramt" (SeBiLe) erfragten Sexualwissenschaftler der Hochschule Merseburg und der Uni Leipzig, was Lehrer und solche, die es mal werden wollen, in ihrer Ausbildung über Sexualität und sexuelle Gewalt lernen. Die Ergebnisse waren ernüchternd und wurden heute in Leipzig vorgestellt.