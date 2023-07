Wissen-News Leipziger Forscher entwickeln Verfahren für Bio-Nylon-Produktion auf Holzbasis

Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig haben ein Verfahren entwickelt, wie Grundstoffe für Nylon-Kunstfasern statt auf Erdölbasis mithilfe biobasierter Abfallstoffe hergestellt werden können. Konkret geht es um den Grundstoff Adipinsäure, aus dem Nylon zu 50 Prozent besteht. Adipinsäure wird bisher industriell aus Erdöl gewonnen, wobei zunächst Phenol zu Cyclohexanol umgewandelt wird, das später zur Adipinsäure umgesetzt wird. Bei dem energieintensiven Verfahren werden viel klimaschädliches Lachgas (Distickstoffmonoxid) und Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

Die Leipziger UFZ-Forscher entwickelten nun ein Verfahren, in dem sie Phenol mithilfe eines elektrochemischen Prozesses in Cyclohexanol umwandelten. Nach Angaben der Forscher ist die chemische Umwandlung dieselbe wie beim bisherigen Verfahren. Allerdings ersetzt die elektrochemische Synthese das Wasserstoffgas durch elektrische Energie. Zudem findet der Prozess in wässriger Lösung statt und benötigt lediglich normalen Umgebungsdruck und Raumtemperatur. Um eine möglichst schnelle und effiziente Reaktion zu erzielen, kommt ein auf Kohlenstoff basierten Rhodium-Katalysator zum Einsatz, der die Menge der für die Reaktion notwendigen Elektronen maximieren soll.