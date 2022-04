Zwischen Ende August und Anfang September, also in den beiden Wochen nach der vollen Zulassung, befragten die Forscher 535 repräsentativ ausgewählte, zuvor ungeimpfte Erwachsene aus den USA. Von diesen gaben 3,6 Prozent an, nun die erste Impfdosis erhalten zu haben. Lediglich weitere neun Prozent gaben an, durch die volle Zulassung von der Impfung überzeugt worden zu sein und sich demnächst impfen zu lassen.