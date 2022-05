Ob alle Vögel schon da sind (oder noch), das ermitteln die geneigten Hobbyornithologen gern bei zeitweiligen Vogelvolkszählungen. Die sind nicht zuletzt durch die Biodiversitätskrise präsenter denn je – und dank Digitalisierung auch geschmeidiger denn je zu bewerkstelligen. Das, was beim Nabu die Stunde der Gartenvögel darstellt, ist beim DDA das Birdrace. DDA steht für Dachverband Deutscher Avifaunisten. Und sagen wir es mal so: Es lohnt sich schon allein deshalb mitzumachen, weil man sich dann selbst als Freizeit-Avifaunist/-in bezeichnen könnte. Ein wunderbares Wort.

Ziel des Birdrace ist es, innerhalb von 24 Stunden so viele unterschiedliche Vogelarten wie möglich zu entdecken. Das geht alleine oder in Teams, die sich vor Ort oder digital organisieren. 24 Stunden heißt: Im besten Fall wird schon kurz nach der Geisterstunde von Freitag auf Sonnabend das Fernglas (oder Nachtsichtgerät) gezückt und erst dann abgelegt, wenn die 24 Stunden vorbei sind. An keinem anderen Tag im Jahr werde, dem DDA zufolge, so intensiv aufs Gefiedertum geschaut wie am ersten Sonnabend im Mai. Seit 18 Jahren findet das Birdrace statt, im vergangenen Jahr waren 2.600 Personen in allen Bundesländern dabei, die insgesamt schnapszahlige 333 Vogelarten ausfindig gemacht haben.

Amsel, Drossel, Fink und Polarmöwe

Ganz oben auf der 2021er-Liste stand die Amsel, ihres Zeichens Deutschlands zwitschernder Dauerdienst. Der einzige Tropen-würdige Vogel der Republik, der Eisvogel, zeigte sich bei den Beobachtungen hingegen ungewöhnlich rar, hier könnte der Wintereinbruch im Februar vergangenen Jahres verantwortlich gewesen sein. Regelrecht Sorgen bereitete der Kiebitz, den nicht mal zwei Drittel der Teilnehmenden im vergangenen Jahr beobachten konnten. Und das, obwohl er zumindest zur Brutzeit zwischen Irland und Sibirien zum regionalen Gefieder-Inventar zählt. Allerdings schafften es auch Fernreisende in den deutschen Luftraum: So wurde 2021 an zwei verschiedenen Stellen eine Polarmöwe gesichtet, die eigentlich in Grönland und Kanada zuhause ist. Sieht aus wie tropischer Regenwald, gibt's aber auch in Mitteldeutschland: Diese beiden Eisvögel hier scheinen einen ernsteren Meinungsaustausch zu pflegen. Bildrechte: IMAGO / R. Kistowski/wunderbare-Erde