Der neue Bericht der Arbeitsgruppe II des Weltklimarates unterstreicht nicht nur die bislang vorhandenen Erkenntnisse bezüglich der Folgen des Klimawandels, unserer Verletzlichkeit und Möglichkeiten der Anpassung, sondern begibt sich viel weiter als in vorhergehenden Berichten in Richtung umfassender Integration. Dies betrifft z.B. die Integration und Ansprache von indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen Akteuren, vor allen Dingen aber die Notwendigkeit den Klimawandel im Kontext von Biodiversität und sozialen Faktoren in den Griff zu bekommen, zumal alle drei Faktoren eng miteinander verknüpft sind.

Betrachten wir beispielsweise die sogenannten Kipppunkte (also irreversible Veränderungen), die im Kontext des Klimawandels zentral diskutiert werden. Sie reichen vom Verschwinden der Korallenriffe über die Eisschmelze in den Polargebieten und die Veränderung der Monsun-Regen bis zur Veränderung wichtiger Meeresströmungen sowie dem Verlust der Wälder in den Tropen und im Norden. Sie sind mit einer weiteren großen Umweltkrise eng verbunden, dem Verlust der Biodiversität. Letztlich kann man auch jede ausgestorbene Art als eine verstehen, die einen Kipppunkt überschritten hat und unwiederbringlich verloren ist. Pflanzen, Tiere und andere Lebewesen der Erde halten gemeinsam wichtige globale Kreisläufe aufrecht, die auch die Grundlage für menschliches Leben sind. Wie viele Arten aussterben dürfen bis ökologische Systeme zusammenbrechen, wissen wir nur dann wirklich, wenn es zu spät ist. Es geht beim Klimawandel und dem Verlust von Arten, genauso wie bei der Vermeidung des Ausbruches von Epidemien und Pandemien darum, präventiv zu agieren.

Die Bevölkerung muss sich also zu Veränderungen bekennen, deren Erfolge sie selbst nicht mehr mitbekommt – ein Grunddilemma präventiver Vorgehensweisen. Josef Settele UFZ

Ein wichtiger Punkt, wenn es um das Erreichen der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung inklusive Ökosysteme und Klima geht, ist die Beteiligung der Gesellschaft als relevanter Treiber der Veränderung. Politik passiert nämlich immer dann, wenn die Gesellschaft Druck ausübt. Dafür müssen die Menschen sich mit dem Thema identifizieren können. Beim Klimaschutz wie beim Schutz der Biodiversität geht es häufig um Maßnahmen, deren Ergebnisse erst später sichtbar werden. Die Bevölkerung muss sich also zu Veränderungen bekennen, deren Erfolge sie selbst nicht mehr mitbekommt – ein Grunddilemma präventiver Vorgehensweisen. Merken wir beim Klima bereits die Auswirkungen, ist das bei der Biodiversität nicht so einfach, da Ökosysteme annähernd unendlich komplex sind. Umso wichtiger ist es, die Natur und deren Schutz erlebbar und sichtbar zu machen – eine wichtige Komponente beim sogenannten mainstreaming (also dem Bekannt- und Vertrautmachen) dieses Themas, welches auch die Regierungen, die im Weltbiodiversitätsrat zusammenarbeiten, als wichtiges Ziel herausgearbeitet haben. Je weiter die Zeit voranschreitet und je weniger Stellschrauben für eine nachhaltige Erwärmung gedreht werden, desto weniger kann sich das Klima erholen. Bildrechte: IPCC/MDR WISSEN

Der vorliegende Bericht erinnert uns daran, dass es bei der Bewältigung des Klimawandels auch darum geht, verstärkt naturbasierte Lösungen anzustreben – wie den Schutz und die Wiederherstellung von Wäldern oder die Wiedervernässung von Feuchtgebieten und Mooren. Aber auch, dass diese nur teilweise in der Lage sein werden, Treibhausgase festzulegen. Es bleibt dabei, dass ohne eine massive Reduzierung von Treibhausgasen das Problem nicht gelöst werden kann.

Nicht nur auf technologische Lösungen vertrauen