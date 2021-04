Schlumpfeis macht Spaß, zumindest einigen. Und vielleicht geht das bald auf natürlichem Wege. Bildrechte: imago images / Westend61

Wer an blaue Lebensmittel denkt, der denkt an Schlumpfeis, so viel ist sicher. Und sonst so? Arg viel gibt’s da gar nicht, höchstens ein paar weitere Süßigkeiten, sowas wie Mentholbonbons oder irgendeine Donut-Winteredition. Selbst blaue Gummibärchen sind rar – zumindest beim Marktführer und dort nur als Werbegag zu bekommen. Ob Sie das jetzt glauben oder nicht: Fruchtgummibären aus Bonn sind mit natürlichen Farben gefärbt und zwar im Regelfall ohne einen blauen Kandidaten. Denn ein natürliches blaues Bärchen war bisher nur mit Farbe aus Algen machbar – und daran wollte man offensichtlich nicht festhalten.

Gleich mal die Zutatenliste überprüfen: Tatsache, alle Gummibärchen kommen ohne künstliche Farbstoffe aus. Bei dem fast genauso berühmten Lizenzprodukt um Schlumpfine, Papa Schlumpf und Co. sieht schon anders aus. Dort gibt es kein Versprechen, dass die Farbe natürlich sein müsse, deshalb kommt Schlumpfblau zum Einsatz. Schlumpfblau heißt in Fachkreisen Indigokarmim oder Indigotin und auf Verpackungen manchmal auch nur E 132. Der Farbstoff gilt als gesundheitlich unbedenklich, wobei es Hinweise gibt, dass in Kombination mit Natriumnitrit, das in anderen Lebensmitteln vorkommen kann, gesundheitsschädliche Nitrosamine entstehen können. Entsprechende Versuche fanden bisher aber nur an Mäusen statt. Ausgeschlumpft: Bei Bio-Fruchtgummi sucht man Blautöne vergebens. Bei manch anderen Sorten auch. Bildrechte: Florian Zinner

Manchmal darf es auch etwas brillanter sein als ein blauer Zwerg mit weißer Mütze. Dafür braucht man im Zusatzstoffindex nur um eins weiterzugehen, um bei E 133 zu laden: Brillantblau FCF. Während die Verwendung von Indigotin weitestgehend auf Süßwaren und Getränke beschränkt ist, darf Brilliantblau sogar in Wurst und Käse eingesetzt werden. Dort allerdings in den essbaren Überzügen und nur so viel, wie auch wirklich notwendig ist. Wobei sich die berechtigte Frage stellt, wie viel Blau in herzhaften Lebensmitteln eigentlich notwendig ist und wie appetitanregend Blauwurst und Blaukäse nun tatsächlich sind. Bekannter und gesellschaftsfähiger dürfte die Verwendung in Blue Curaçao-Likör sein. Auch Brillantblau gilt als unbedenklich und wird vom Körper sogar unverdaut ausgeschieden. Also wenn Sie sich auf dem Töpfchen mal wie ein Einhorn fühlen wollen – na, Sie wissen, was Sie zu tun haben.

Chemiefarbe: unbequem reglementierungsbedürftig

Unbedenklich hin oder her: Bei Brilliantblau hat sich – ebenfalls in Tierversuchen – gezeigt, dass sich hohe Dosen in den Nieren oder den Lymphgefäßen ablagern können. Damit das gar nicht erst passiert, gibt es Höchstmengen. 300 Milligramm pro Kilo ist so eine Höchstmenge bei Süßigkeiten. Das macht das Produkt natürlich etwas unbequem und reglementierungsbedürftig, weil so genau weiß man ja nie. Und irgendwie fühlt es sich halt immer besser an, etwas zu sich zu nehmen, das in der Natur gewachsen ist und nicht im Labor. Brillantblau im Likör gibt's derzeit nur künstlich, die Heidelbeeren wissen aber schon, wie man's natürlich macht. Bildrechte: imago images/g215