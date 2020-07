Die Schmeckzellen leiten den Geschmacksreiz an einen Nerv weiter, über diesen landet die Information im Gehirn und wird dort zu einem Muster intepretiert - etwa "süß", wenn wir in einen Schokoriegel beißen. Die Theorie, derzufolge die Geschmackszellen nach einem festen Schema auf der Zunge angeordnet sind, die Rezeptoren für "süß" beispielsweise vorn auf der Zungenspitze zu finden sind, gilt inzwischen übrigens als überholt: Prinzipiell können wir überall auf der Zunge alle fünf Geschmacksqualitäten wahrnehmen: süß, sauer, salzig, bitter und "umami", also einen herzhaften Geschmack.

"Süßes zum Beispiel ist ganz wichtig für unsere Energieversorgung - es werden die Bausteine von Kohlenhydraten detektiert, die uns Energie liefern. Das war in der Frühzeit der menschlichen Evolution wichtig, als wir lange nach Nahrung suchen mussten und dann natürlich wissen wollten, ob diese Nahrung unseren Körper auch ernährt. Salzig ist sehr wichtig, um unseren Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten. Und umami ist darauf ausgerichtet, Energie in Form von Eiweißen zu erkennen."

Wie wir einen wahrgenommenen Geschmack einordnen, ob wir ihn mögen oder nicht, lasse sich jedoch durchaus beeinflussen, so Behrens weiter: "Es gibt Studien, in denen gezeigt wurde, dass es eine Geschmacksprägung bereits im Mutterleib geben kann. Es ist beispielsweise so, dass bei Müttern, die Karottensaft während der Schwangerschaft oder Stillzeit zu sich genommen haben, deren Kinder dann Brei, der Karottensaft enthält, etwas lieber mögen als Kinder, die nicht mit Karottensaft 'vorbehandelt' wurden. So eine Prägung kann tatsächlich schon sehr früh stattfinden."