Ein neu entdeckter Brauner Zwerg, wie er auf den Himmelskarten von WISE (rechts) und Legacy Surveys DR8 (links) zu sehen ist. Die linke Tafel zeigt Bilder des sichtbaren Lichts der Dark Energy Camera (DECam) am Víctor-M.-Blanco-Teleskop des Interamerikanischen Observatoriums Cerro Tololo. Der Kreis zeigt den Braunen Zwerg, der in WISE orange und in den Daten der Legacy Surveys von Blanco/DECam tiefrot erscheint. Diese orangen und roten Farben deuten auf einen Braunen Zwerg mit sehr niedriger Temperatur hin. Die Blanco/DECam-Abbildung bietet eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und überlegene Winkelauflösung. Bildrechte: A. Meisner/NOIRLab/NSF/AURA