Für die Berechnungen griffen die Forscher auf einen Datensatz von rund 2,2 Millionen positiv getesteten Personen im Vereinigten Königreich zurück. Diese Menschen hatten zwischen September 2020 und Mitte Februar 2021 ein positiven Antigen-Schnelltest gehabt. Davon starben etwa 17.500 Menschen. Bei 1,1 Millionen dieser Menschen konnte dann mit einem PCR-Test nachgewiesen werden, dass sie an der B.1.1.7 Variante erkrankt waren. Aus dieser Gruppe starben rund 5.000 Menschen.

Den Forschern war dabei der Impfstatus der untersuchten Personen nicht bekannt. Auch haben sie keine Daten dazu, durch welche Mechanismen genau B.1.1.7 tödlicher sein könnte. Hier vermuten sie lediglich, dass es an der höheren Virenlast liegen könnte. B.1.1.7 scheint sich nach bisherigen PCR-Testdaten stärker zu vermehren in den Körpern von Infizierten.

Virologe Christian Drosten greift im NDR-Podcast "Coronavirus Update" noch zwei weitere Studien aus Großbritannien und eine aus Dänemark auf, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Durch die Virusmutation steigt demnach die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, um 60 bis 70 Prozent. "Das Virus ist nicht nur übertragbarer geworden, sondern auch gefährlicher geworden. Und das ist keine gute Botschaft, gerade in diesen Zeiten und in dieser jetzigen Nachrichtenlage", sagt er in dem Podcast.