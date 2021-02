Die britische Mutante B.1.1.7 ist im Vereinigten Königreich schon für etwa 90 Prozent aller Infektionen verantwortlich und auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Ihr Anteil in untersuchten positiven Covid-19-Proben verdoppelt sich hierzulande relativ regelmäßig von Woche zu Woche, steigt also exponentiell an. Schon bald wird sie die herkömmliche Variante, den sogenannten Wildtyp verdrängt haben.