So vermittelt das erste Trainingsmodul den Pflegekräften zur angewandten Entspannung eine Möglichkeit, sich wirklich sehr schnell zu entspannen. Im zweiten Training gibt es Übungen zur besseren Pausengestaltung. In einem dritten Training werden Kompetenzen vermittelt, um besser mit emotionalen Belastungen umzugehen.

Die Trainings bestehen aus einzelnen Modulen, die jeweils maximal zwanzig Minuten dauern. Und sie richten sich auch an Führungskräfte, erklärt Denise Dörfel. Auch die müssen lernen, wie man das Teamklima verbessern kann und wie man mit den emotionalen Belastungen der Teammitglieder umgehen sollte: "Deshalb versuchen wir nicht bloß die einzelnen individuellen Fähigkeiten, sondern auch das Teamklima zu verändern, um allen in dem Team zu helfen, wenn die Führungskraft mehr weiß und mehr Kompetenzen entwickelt."

Weibliche Pflegekraft: Burnouts sind eine ernstzunehmende Gefahr. Bildrechte: IMAGO / epd

Ab Juni werden die Online-Trainings mit 1.500 Probanden getestet. Das Projekt wird gefördert und begleitet von der AOK Plus in Sachsen und Thüringen. Pflegekräfte sollen auch langfristig fit bleiben, sagt Lisa Beutler von der AOK Plus: "Dafür ist es auch wichtig, dass wir ein kostenloses Training zur Verfügung stellen, damit wirklich jeder Mitarbeitende der Pflegebranche dieses Training nutzen kann. Das ist der Vorteil, wenn es digital gemacht wird. Es kann jederzeit genutzt werden, als Training in Kurzpausen, Mittagspausen und nach der Arbeit kann es relativ schnell absolviert werden. Dadurch kann man langfristig die eigene Gesundheit stärken."