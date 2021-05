Bereits eingesetzt wird CBD bei multipler Sklerose und bestimmten Epilepsieformen, dazu wird eine Wirkung bei Covid-19 ebenfalls diskutiert. Auch für Krebs nimmt man einen Effekt der nicht-psychotropen Substanz an, dies konnte bisher aber nicht bewiesen werden. Offenbar gelungen ist das nun einem deutschen Forscherteam. Die Wissenschaftler u.a. von der Münchner LMU und TU schreiben in ihrer im Fachmagazin "Neuro-Oncology" veröffentlichten Studie, dass das CBD dabei hilft, einen sogenannten Transkriptionsfaktor namens NF-kB so umzuwandeln, dass er verschiedene Krebsarten unterdrücken kann.