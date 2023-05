In den USA haben bis heute 21 Bundesstaaten den Freizeitkonsum von Mariuhana legalisiert. Am häufigsten wird es von Konsumenten und Konsumentinnen im Alter von 18 bis 25 Jahren konsumiert. Mit der Legalisierung dieser Droge scheint auch die Sicherheitswahrnehmung gestiegen zu sein. So haben Untersuchungen in den USA ergeben, dass Apotheken selbst Schwangeren Marihuana zur Linderung von Übelkeit empfohlen haben. Dass Cannabis eine Wirkung gegen Übelkeit hat, ist bereits gut belegt und kommt in der Krebstherapie oft zur Anwendung. Das Amerikanische Kollegium der Geburtshelfer und Gynäkologen rät allerdings davon ab, dass Marihuana zu medizinischen Zwecken in der Zeit vor der Schwangerschaft sowie während der Schwangerschaft und der Stillzeit empfohlen wird.