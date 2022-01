Die Zahl der Vergiftungen bei Kindern im Studienzeitraum ist zwar insgesamt relativ niedrig – 522 Notaufnahme-Einlieferungen wurden registriert – aber diese Zahlen gelten nur für Provinz Ontario mit rund 14, 6 Millionen Einwohnern. Für die Forschenden zeigen die Studienergebnisse, dass in Sachen Aufklärung, Regulierung und Sicherheit der Produkte nachgerüstet werden muss. Laut Dr. Daniel Myran, Hauptautor der Studie, müsse die Anziehungskraft, die Cannabis-Esswaren auf kleine Kinder haben, verringert werden. Aber vielleicht müsse man auch über strengere Grenzwerte nachdenken. Wichtig sei aber vor allem, dass die Betreuungspersonen der Kinder achtsam mit den Produkten umgehen, sie außer Reichweite der Kinder in sicher verschließbaren Behältern aufbewahren. So könnten sie Vergiftungen bei Kindern verhindern. Bisher gab es in diesem Zusammenhang zwar keine Todesfälle, harmlos sind diese trotzdem auf keinen Fall. 32,7 Prozent der Vergiftungen erforderten einen Krankenhausaufenthalt, 3,6 Prozent der Kinder mussten auf der Intensivstation behandelt werden.

Die Legalisierung von Cannabis in Kanada überschnitt sich mit der Corona-Pandemie. Die Forschenden stellten fest, dass in dieser Zeit zwar die Zahl der Notaufnahme-Einlieferungen von Kindern aufgrund von Vergiftungen aller Art zurückging, die Vergiftungen aufgrund von Cannabis-Produkten aber anstieg. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass während der Pandemie mehr Cannabis und Cannabis-Produkte konsumiert wurden. Auch eine andere Studie stellte diesen Zusammenhang bereits fest .

In Deutschland wurde 2011 das erste Cannabis-Medikament zugelassen, seit 2017 dürfen Ärzte und Ärztinnen Cannabis in verschiedenen Formen verschreiben. So kommt es zum Beispiel in der Krebstherapie zum Einsatz. Ob die Legalisierung von Cannabis nun auch in Deutschland zu einem Anstieg des Cannabis-Konsums führen wird, lässt sich nicht sagen. Dazu gibt es keine einheitlichen aussagekräftigen Daten. Was sich aber sagen lässt, ist, dass ein achtsamer Umgang mit den Produkten wichtig ist, vor allem wenn Kinder im Umfeld sind.