Auch in China waren die Impfstoffprojekte gegen das neuartige Coronavirus offenbar erfolgreich. Das Vakzin von Sinopharm mit dem Namen "Vero" wurde Ende Dezember zugelassen und wird nun an die Bevölkerung ausgegeben und ins Ausland exportiert, unter anderem nach Serbien und Ungarn. Das Unternehmen hat die Daten aus seiner klinischen Testphase 3 allerdings noch nicht veröffentlicht.

Bei Vero setzt Sinopharm auf ein altbewährtes Impfprinzip: Sars-Coronaviren-2 werden in Zellkulturen vermehrt, danach gereinigt und dann chemisch kastriert, so dass sie nicht mehr vermehrungsfähig sind. Dann werden sie in zwei Dosen zusammen mit einem Impfstoffverstärker gespritzt. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Immunreaktion im Vergleich zu den mRNA-Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna schneller einsetzt. Allerdings können bei der chemischen Kastration teile der Oberfläche verändert werden. Die Gefahr ist daher, dass nur wenige Antikörper gegen die sensibelsten Stellen des Virus gebildet werden, was mit einer niedrigeren Wirksamkeit einhergeht.