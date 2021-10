Bis 2030 sollen die weltweiten Treibhausgasemissionen um die Hälfte reduziert werden – und so muss es in den darauffolgenden Jahrzehnten auch weitergehen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts soll die Menschheit klimaneutral leben. Davon ist die Weltgemeinschaft weit entfernt: Derzeit emittieren wir doppelt so viel wie wir sollten, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris aus dem Jahr 2015 zu erreichen. Demnach soll der globale Temperaturanstieg zwischen 1850 und 2100 auf 1,5 Grad begrenzt werden. Passiert ist bisher: zu wenig.

"Die Problemlage ist wie vor drei Jahren", sagt Reimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UfZ) in Leipzig in einem Gespräch des Science Media Centers mit Medienvertreter*innen. "Wir sind an den entscheidenden Bruchstellen nicht weitergekommen." Zu den großen Fragen, die es ab kommenden Sonntag zu klären gilt, zähle auch die Klimafinanz, das betont Niklas Höhne vom Kölner New Climate Institute. Also: Wer soll das alles bezahlen? Etwa die Banken? "Wir wollen Treiber sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Ossig am Montag. Der Klimawandel als Geschäftsmodell? Wenn 70 Prozent aller Investitionen z.B. in Europa kreditfinanziert sind, dann sicherlich, so Ossig. "Mit geschätzten zusätzlichen 350 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr, wird die Transformation der Wirtschaft ohne Banken nicht gelingen."