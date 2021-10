Energiewende Ist Wasserstoff auch grüner Stoff?

Also um ehrlich zu sein: Strom aus der Brennstoffzelle, das klingt einfach schon immer nach Zukunft. Nach einer verheißungsvollen! Und vor allem: Nach einer ziemlich sauberen. Statt CO2 und Feinstaub kommt hinten einfach Wasser raus. (Trocknet ja wieder. Oder lässt sich im Bedarfsfall sogar trinken.) Mobilität, Heizung und eben alles, was Energie verbraucht, werden so ganz einfach vom schlechten Gewissen befreit. Ganz einfach? Na ja, sagen wir mal: Das Potenzial ist da. Aber der Wasserstoff nicht – zumindest nicht der grüne.

Grün raus? Dann auch grün rein.

Denn auch die Produktion des Elements verschlingt Energie. Und da ist es wie beim Elektroauto: Erst wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt, wird ein klimaneutraler Schuh draus. Gerade mal ein Prozent des deutschen Wasserstoffs ist grün. Warum eigentlich? "Weil CO2-Emissionen viel zu billig sind. Dazu bräuchten wir höhere CO2- Preise, damit eben diese klimafreundlichen Technologien attraktiver sind im Vergleich zu ihren fossilen Alternativen."

Prof. Dr. Veronika Grimm (li.) im Gespräch mit MDR WISSEN Moderatorin Daniela Schmidt. Bildrechte: © MDR/Tellux Dresden/Ralf Gemmecke Das sagt Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung und eine von fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. "Auf der anderen Seite haben wir sehr hohe Abgaben und Umlagen auf den Strompreis. Und das ist – wenn man grünen Wasserstoff betrachtet – natürlich sehr ungünstig. Da nutze ich Strom, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Und umso teurer der Strom ist, desto teurer wird die Elektrolyse."

Erstmal pragmatisch sein

Elektrolyse, so heißt das, wenn mit elektrischem Strom gewöhnliches Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird. "Aber das ist auch durchaus denkbar, dass wir im Übergang Wasserstoff aus Gas benutzen", erklärt Veronika Grimm. Zum Beispiel aus Erdgas oder Biogas. Das dabei entstehende CO2 kann aufgefangen und eingelagert werden. Zugegeben: Nur eine Übergangstechnologie. Wenn es nach Veronika Grimm geht, sei es aber schon sinnvoll, jetzt, am Anfang der Technologie, etwas pragmatisch zu sein und viel Wasserstoff verfügbar zu machen. Zukunft sieht halt auch manchmal bisschen oll aus: Hier eine 2021 von Shell in Betrieb genommene Elektrolyse-Anlage für Wasserstoffproduktion. Bildrechte: imago images/Klaus W. Schmidt

Dass Wasserstoff und grüne Energie aber unmittelbar zusammenhängen, zeigt ein anderes Problem: Strom aus Wind- und Sonnenkraft ist, zumindest in unseren Breiten, nicht ganz so verlässlich verfügbar, wie es unser Zeitgeist erwartet. Kuchenbacken und Wäschewaschen nur, wenn die Sonne scheint? Utopisch, dass sich darauf jemand einlassen würde. Andererseits: Manchmal weht der Wind so doll, dass der ganze Strom gar nicht verbraucht werden kann. In dem Fall wären gigantische Akkus recht hilfreich, um die überschüssige Energie einzulagern.

Oder …

"Also grundsätzlich ist es das, was wir hier vorhaben oder was wir hier machen. Das heißt, wir speichern erneuerbare Energie in Form von Wasserstoff." Das sagt Sven Herrmann, der sich als Projektleiter bei Enertrag damit beschäftigt, wie Wasserstoff zu einer Art Batterie wird. Und löst nebenbei das Problem, das Windkraftanlagen (WKA) nicht abgeschaltet werden müssen, wenn das Lüftchen mal ein bisschen mehr als lau weht. "Wir können die WKA weiterbetreiben, wenn zu viel Wind vorhanden ist oder zu wenig Abnahme im Netz, indem wir einfach den Elektrolyseur anschalten und in der Zeit Wasserstoff produzieren."

Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Aber eigentlich das gleiche Prinzip wie beim Brennstoffzellenauto: Mit Strom wird Wasserstoff erzeugt, als Energiespeicher. Im Fahrzeug entsteht aus dem Wasserstoff dann wieder Strom, zum Fahren. Wenn sich das Prinzip durchsetzt, sollte aus dem einen Prozent grünen Wasserstoff in Zukunft bald mehr werden. Die Technik ist zumindest schon mal vorhanden – und die verheißungsvolle Zukunft steht bereit.

Praxistaugliches Projekt in Schleswig-Holstein

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat in seinem letzten Positionspapier (hier als pdf downloadbar) diese Zahlen genannt. "Die Gestehungskosten stehen in Abhängigkeit zur Größe des Elektrolyseurs. Bei einer Nennleistung von 1 MW und einem Stromeinkaufspreis von 30 Euro/MWh lassen sich Gestehungskosten in Höhe von 6,03 Euro/kg realisieren." Bei 50 Euro pro Megawattstunde würde der Preis pro Kilogramm Wasserstoff auf 7,23 Euro steigen, so die Berechnung. Derzeit liegt der Preis an der Leipziger Strombörse aber sogar bei über 80 Euro pro MWh. Für den Verbraucher kommen dann noch die Kosten für Bereitstellung und Verteilung hinzu. All das macht grünen Wasserstoff derzeit noch teuer.