Die gewöhnlichen Impfreaktionen – Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit und in selteneren Fällen Fieber – traten in etwa ähnlich häufig auf, wie bei den Teilnehmern der Zulassungsstudien. Demnach berichteten 91,4 Prozent der Geimpften von Schmerzen an der Einstichstelle und 31,3 Prozent von Abgeschlagenheit nach der ersten Dosis. Wie schon bei anderen vorangegangenen Studien stieg die Zahl der berichteten Reaktionen nach der zweiten Dosis. Hier fühlten sich 69,2 Prozent der befragten Frauen abgeschlagen und müde.